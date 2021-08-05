Мулан. Новая легенда

Режиссер: Лео Ляо

Жанры: Боевик, Анимация.

Она сильна и духом, и телом, она овладела искусством кунг-фу, она готова сражаться за свою родину. Но она — женщина, не имеющая права вступать в ряды армии. Пойдя на хитрость, девушка занимает в строю место отца. Теперь ей придется скрывать свое истинное лицо от новых друзей, но честь обманом не добудешь — ёе нужно заслужить в сражениях, благородными поступками, самоотверженным и чистым сердцем. Мулан отправляется навстречу судьбе с гордо поднятой головой и крепко сжатым в руке мечом.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Роджер Чэнь

В ролях: Вивиан Лу, Чжао Лу, Цзя Цю

