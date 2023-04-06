Моё прекрасное несчастье

Режиссер: Роджер Камбл

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Эбби – загадочная и недоступная первокурсница, желающая сбежать от своего прошлого. Трэвис – бунтарь и чемпион подпольных боёв, который не верит в любовь. Воплощая в себе всё, от чего Эбби стоит держаться подальше, Трэвис предлагает пари: если он выиграет следующий поединок, она проведёт месяц с ним. Однако он и не догадывается, что у них намного больше общего, чем кажется.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Роджер Камбл, Джейми Макгуайр

В ролях: Дилан Спроус, Вирджиния Гарднер, Остин Норт, Либэ Барер, Нил Бишоп, Микки Дартфорд, Джек Хескет, Деклан Майкл Лэйрд, Тревор Ван Уден, Брайан Остин Грин

Музыка: Сэм Юинг