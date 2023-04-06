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Моё прекрасное несчастье

Режиссер:Роджер Камбл
Жанры: Комедия, Мелодрама.

Эбби – загадочная и недоступная первокурсница, желающая сбежать от своего прошлого. Трэвис – бунтарь и чемпион подпольных боёв, который не верит в любовь. Воплощая в себе всё, от чего Эбби стоит держаться подальше, Трэвис предлагает пари: если он выиграет следующий поединок, она проведёт месяц с ним. Однако он и не догадывается, что у них намного больше общего, чем кажется.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Роджер Камбл, Джейми Макгуайр
В ролях:Дилан Спроус, Вирджиния Гарднер, Остин Норт, Либэ Барер, Нил Бишоп, Микки Дартфорд, Джек Хескет, Деклан Майкл Лэйрд, Тревор Ван Уден, Брайан Остин Грин
Музыка:Сэм Юинг
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 апреля 2023
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ГалактикаЗал 4
c 20 по 26 апреля
19:30 (480)

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