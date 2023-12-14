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Моя жена - киллер

Режиссер:Тома Венсан
Жанры: Боевик, Комедия.

Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена — первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Сет В. Оуэн
В ролях:Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Билл Найи, Конни Нильсен, Руди Дхармалингхам, Lucia Aliu, Reagan Bryan-Gudgeon, Саймон Делани, Сонита Генри, Jade-Eleena Dregorius
Музыка:Раэль Джонс
Производство:Франция, США, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:14 декабря 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 14 по 15 декабря
14:30 (230)
20:35 (380)
c 16 по 17 декабря
14:30 (330)
20:35 (380)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 14 по 15 декабря
11:55 (250)
c 16 по 17 декабря
11:55 (350)

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