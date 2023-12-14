Моя жена - киллер

Режиссер: Тома Венсан

Жанры: Боевик, Комедия.

Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена — первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Сет В. Оуэн

В ролях: Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Билл Найи, Конни Нильсен, Руди Дхармалингхам, Lucia Aliu, Reagan Bryan-Gudgeon, Саймон Делани, Сонита Генри, Jade-Eleena Dregorius

Музыка: Раэль Джонс