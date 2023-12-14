Моя жена - киллер
Режиссер:Тома Венсан
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена — первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Сет В. Оуэн
В ролях:Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Билл Найи, Конни Нильсен, Руди Дхармалингхам, Lucia Aliu, Reagan Bryan-Gudgeon, Саймон Делани, Сонита Генри, Jade-Eleena Dregorius
Музыка:Раэль Джонс
В ролях:Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Билл Найи, Конни Нильсен, Руди Дхармалингхам, Lucia Aliu, Reagan Bryan-Gudgeon, Саймон Делани, Сонита Генри, Jade-Eleena Dregorius
Музыка:Раэль Джонс
Производство:Франция, США, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:14 декабря 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:14 декабря 2023
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