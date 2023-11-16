Моя ужасная сестра 2
Режиссер:Александр Галибин
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сёстрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Анна Соболевская, Анна Курбатова
В ролях:Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, София Петрова, Лариса Удовиченко, Алёна Малахова, Евгения Мауэргауз, Марина Яковлева, Сергей Бледных, Никита Чеканов, Никита Брусов
Музыка:Иван Синцов
В ролях:Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, София Петрова, Лариса Удовиченко, Алёна Малахова, Евгения Мауэргауз, Марина Яковлева, Сергей Бледных, Никита Чеканов, Никита Брусов
Музыка:Иван Синцов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:16 ноября 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:16 ноября 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!