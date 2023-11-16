Моя ужасная сестра 2

Режиссер: Александр Галибин

Жанры: Комедия.

В семействе Юли и Максима родится еще одна девочка, которая станет объектом обожания для Лены и Сони. Пока родители заняты заботами о малышке и проблемами собственных отношений, старшим сёстрам придется справиться с новыми поводами для бунта, чтобы в итоге понять: даже если кажется, что всё в мире обернулось против, семья обязательно поймет и поддержит.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Анна Соболевская, Анна Курбатова

В ролях: Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, София Петрова, Лариса Удовиченко, Алёна Малахова, Евгения Мауэргауз, Марина Яковлева, Сергей Бледных, Никита Чеканов, Никита Брусов

Музыка: Иван Синцов