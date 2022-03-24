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Моя ужасная сестра

Режиссер:Александр Галибин
Жанры: Семейный.

Когда мама и папа десятилетних Лены и Маруси решают пожениться, эти две совершенно чужие девочки вынужденно становятся сестрами. Теперь они делят одну комнату, один класс, друзей, а главное – сражаются за внимание родителей. Каждая из них мечтает вернуть прежнюю жизнь, а для этого надо рассорить взрослых.

Продолжительность:76 мин
Сценарий:Анна Соболевская
В ролях:София Петрова, Марта Кесслер, Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч
Музыка:Иван Синцов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 марта 2022
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