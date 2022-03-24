Моя ужасная сестра

Режиссер: Александр Галибин

Жанры: Семейный.

Когда мама и папа десятилетних Лены и Маруси решают пожениться, эти две совершенно чужие девочки вынужденно становятся сестрами. Теперь они делят одну комнату, один класс, друзей, а главное – сражаются за внимание родителей. Каждая из них мечтает вернуть прежнюю жизнь, а для этого надо рассорить взрослых.

Продолжительность: 76 мин

Сценарий: Анна Соболевская

В ролях: София Петрова, Марта Кесслер, Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч

Музыка: Иван Синцов