Моя пиратская свадьба

Режиссер: Джейсон Мур

Жанры: Боевик, Комедия, Мелодрама.

Дарси и Том готовятся к роскошной свадьбе на острове. Им немного досаждают мама жениха и бывший невесты. Но вскоре пара поймёт, что это были лишь мелочи: прямо на церемонию врываются пираты и берут гостей в заложники. Дарси и Тому предстоит всех спасти.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Марк Хаммер

В ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Ленни Кравиц, Дженнифер Кулидж, Соня Брага, Чич Марин, Стив Култер, Д’Арси Карден, Калли Эрнандес, Десмин Боргес

Музыка: Пинар Топрак