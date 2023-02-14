Моя пиратская свадьба
Режиссер:Джейсон Мур
Жанры: Боевик, Комедия, Мелодрама.
Жанры: Боевик, Комедия, Мелодрама.
Дарси и Том готовятся к роскошной свадьбе на острове. Им немного досаждают мама жениха и бывший невесты. Но вскоре пара поймёт, что это были лишь мелочи: прямо на церемонию врываются пираты и берут гостей в заложники. Дарси и Тому предстоит всех спасти.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Марк Хаммер
В ролях:Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Ленни Кравиц, Дженнифер Кулидж, Соня Брага, Чич Марин, Стив Култер, Д’Арси Карден, Калли Эрнандес, Десмин Боргес
Музыка:Пинар Топрак
В ролях:Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Ленни Кравиц, Дженнифер Кулидж, Соня Брага, Чич Марин, Стив Култер, Д’Арси Карден, Калли Эрнандес, Десмин Боргес
Музыка:Пинар Топрак
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 февраля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:14 февраля 2023
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