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Моя фея - проказница

Режиссер:Каролин Оригер
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Крошечная фея Виолетта, провалив экзамен по волшебству, не сможет доставлять подарки в мир людей. Обманным путем маленькой волшебнице удается проникнуть на Землю и подружиться с девочкой Макси, которая живет с мамой в большом городе, скучая по своему старому загородному дому. Виолетта обещает своей новой подружке исполнить сокровенное желание, если Макси поможет ей.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Силья Клеменс, Памела Хикки, Дэннис МакКой
В ролях:Йелла Хаазе, Лиза-Мари Королл, Алекс Авенелл, Юлиан Мау, Джон Чедвик, Лукиан Русари, Таммо Каулбарш, Стефан Бенсон, Тим Гробе, Марион Фон Штенгель
Музыка:Мартин Лингнау, Ингмар Сюперкрюб
Производство:Люксембург, Германия
Ограничения:0+
Дата релиза:23 марта 2023
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ГалактикаЗал 3
c 23 по 24 марта
15:40 (290)
c 25 по 26 марта
15:40 (410)
c 27 по 29 марта
15:40 (290)
ГалактикаЗал 2
c 23 по 24 марта
13:55 (290)
c 25 по 26 марта
13:55 (410)
c 27 по 29 марта
13:55 (290)
ГалактикаЗал 1
c 23 по 24 марта
11:45 (230)
c 25 по 26 марта
11:45 (290)
c 27 по 29 марта
11:45 (230)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 24 по 26 марта
14:00 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
24 марта
11:20 (150)
13:00 (200)
14:40 (200)
16:20 (300)
c 25 по 26 марта
11:20 (250)
13:00 (300)
14:40 (300)
16:20 (330)

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