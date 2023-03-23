Моя фея - проказница
Режиссер:Каролин Оригер
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Крошечная фея Виолетта, провалив экзамен по волшебству, не сможет доставлять подарки в мир людей. Обманным путем маленькой волшебнице удается проникнуть на Землю и подружиться с девочкой Макси, которая живет с мамой в большом городе, скучая по своему старому загородному дому. Виолетта обещает своей новой подружке исполнить сокровенное желание, если Макси поможет ей.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Силья Клеменс, Памела Хикки, Дэннис МакКой
В ролях:Йелла Хаазе, Лиза-Мари Королл, Алекс Авенелл, Юлиан Мау, Джон Чедвик, Лукиан Русари, Таммо Каулбарш, Стефан Бенсон, Тим Гробе, Марион Фон Штенгель
Музыка:Мартин Лингнау, Ингмар Сюперкрюб
В ролях:Йелла Хаазе, Лиза-Мари Королл, Алекс Авенелл, Юлиан Мау, Джон Чедвик, Лукиан Русари, Таммо Каулбарш, Стефан Бенсон, Тим Гробе, Марион Фон Штенгель
Музыка:Мартин Лингнау, Ингмар Сюперкрюб
Производство:Люксембург, Германия
Ограничения:0+
Дата релиза:23 марта 2023
Ограничения:0+
Дата релиза:23 марта 2023
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