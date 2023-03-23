Моя фея - проказница

Режиссер: Каролин Оригер

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Крошечная фея Виолетта, провалив экзамен по волшебству, не сможет доставлять подарки в мир людей. Обманным путем маленькой волшебнице удается проникнуть на Землю и подружиться с девочкой Макси, которая живет с мамой в большом городе, скучая по своему старому загородному дому. Виолетта обещает своей новой подружке исполнить сокровенное желание, если Макси поможет ей.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Силья Клеменс, Памела Хикки, Дэннис МакКой

В ролях: Йелла Хаазе, Лиза-Мари Королл, Алекс Авенелл, Юлиан Мау, Джон Чедвик, Лукиан Русари, Таммо Каулбарш, Стефан Бенсон, Тим Гробе, Марион Фон Штенгель

Музыка: Мартин Лингнау, Ингмар Сюперкрюб