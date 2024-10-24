Моя Чудная Семейка
Режиссер:Марк Гравас
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Бетти – обычная школьница, которая любит гулять с друзьями и играет в музыкальной группе. Но ее большая и дружная семья немного… чудная. Мама, папа и брат обладают магией и творят чудеса.
Собака вообще разговаривает и спорит со всеми. Однажды Бетти узнает удивительную тайну. Оказывается, только она может спасти мир от злого колдуна, и для этого ей надо разучить и сыграть старинную песню, ноты которой надежно спрятаны.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Гарри Криппс, Пенни Гринхалф, Клеон Принеас
В ролях:Эванна Линч, Ардал О’Хэнлон, Шарлотта Фрилс, Сара Обри, Эд Бирн, Семиси Чикэм, Эрин Чой, Руперт Дегас, Нил Деламар
Музыка:Джейсон Фернандез
В ролях:Эванна Линч, Ардал О’Хэнлон, Шарлотта Фрилс, Сара Обри, Эд Бирн, Семиси Чикэм, Эрин Чой, Руперт Дегас, Нил Деламар
Музыка:Джейсон Фернандез
Производство:Германия, Ирландия, Австралия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 октября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:24 октября 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!