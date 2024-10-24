Моя Чудная Семейка

Режиссер: Марк Гравас

Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

Бетти – обычная школьница, которая любит гулять с друзьями и играет в музыкальной группе. Но ее большая и дружная семья немного… чудная. Мама, папа и брат обладают магией и творят чудеса.

Собака вообще разговаривает и спорит со всеми. Однажды Бетти узнает удивительную тайну. Оказывается, только она может спасти мир от злого колдуна, и для этого ей надо разучить и сыграть старинную песню, ноты которой надежно спрятаны.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Гарри Криппс, Пенни Гринхалф, Клеон Принеас

В ролях: Эванна Линч, Ардал О’Хэнлон, Шарлотта Фрилс, Сара Обри, Эд Бирн, Семиси Чикэм, Эрин Чой, Руперт Дегас, Нил Деламар

Музыка: Джейсон Фернандез