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Моя Чудная Семейка

Режиссер:Марк Гравас
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

Бетти – обычная школьница, которая любит гулять с друзьями и играет в музыкальной группе. Но ее большая и дружная семья немного… чудная. Мама, папа и брат обладают магией и творят чудеса.

Собака вообще разговаривает и спорит со всеми. Однажды Бетти узнает удивительную тайну. Оказывается, только она может спасти мир от злого колдуна, и для этого ей надо разучить и сыграть старинную песню, ноты которой надежно спрятаны.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Гарри Криппс, Пенни Гринхалф, Клеон Принеас
В ролях:Эванна Линч, Ардал О’Хэнлон, Шарлотта Фрилс, Сара Обри, Эд Бирн, Семиси Чикэм, Эрин Чой, Руперт Дегас, Нил Деламар
Музыка:Джейсон Фернандез
Производство:Германия, Ирландия, Австралия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 октября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
27 октября
16:35 (450)
c 28 по 30 октября
12:50 (350)
16:35 (350)

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