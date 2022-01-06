Мой волк
Режиссер:Дени Имбер
Жанры: Приключения, Семейный.
Жанры: Приключения, Семейный.
Восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Матьё Уйон, Дени Имбер, Rémi Sappe
В ролях:Венсан Эльбаз, Шанна Кейль, Мари Жиллен, Эрик Элмоснино, Чеки Карио, Эрик Савен Romain Lancry, Венсан Деньяр, Ezio Sutter, Monique Barbarat
Музыка:Арман Амар
В ролях:Венсан Эльбаз, Шанна Кейль, Мари Жиллен, Эрик Элмоснино, Чеки Карио, Эрик Савен Romain Lancry, Венсан Деньяр, Ezio Sutter, Monique Barbarat
Музыка:Арман Амар
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:06 января 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:06 января 2022
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