Мой волк

Режиссер: Дени Имбер

Жанры: Приключения, Семейный.

Восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Матьё Уйон, Дени Имбер, Rémi Sappe

В ролях: Венсан Эльбаз, Шанна Кейль, Мари Жиллен, Эрик Элмоснино, Чеки Карио, Эрик Савен Romain Lancry, Венсан Деньяр, Ezio Sutter, Monique Barbarat

Музыка: Арман Амар