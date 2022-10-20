Мой тигр

Режиссер: Брандо Куиличи

Жанры: Приключения.

В предгорьях Гималаев мальчик-сирота спасает бенгальского тигренка от безжалостных браконьеров. Вместе они отправляются в монастырь высоко в горах, известный как «Гнездо тигра», где буддийские монахи защищают диких животных. Их ждет захватывающее путешествие, полное открытий и опасностей, и лишь зарождающаяся дружба поможет все преодолеть.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Хью Хадсон, Руперт Томсон, Брандо Куиличи

В ролях: Санни Павар, Клаудия Джерини, Амандип Сингх, Юн Си Джойс, Ши Янг, Самир Гурунг

