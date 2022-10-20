Мой тигр
Режиссер:Брандо Куиличи
Жанры: Приключения.
Жанры: Приключения.
В предгорьях Гималаев мальчик-сирота спасает бенгальского тигренка от безжалостных браконьеров. Вместе они отправляются в монастырь высоко в горах, известный как «Гнездо тигра», где буддийские монахи защищают диких животных. Их ждет захватывающее путешествие, полное открытий и опасностей, и лишь зарождающаяся дружба поможет все преодолеть.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Хью Хадсон, Руперт Томсон, Брандо Куиличи
В ролях:Санни Павар, Клаудия Джерини, Амандип Сингх, Юн Си Джойс, Ши Янг, Самир Гурунг
В ролях:Санни Павар, Клаудия Джерини, Амандип Сингх, Юн Си Джойс, Ши Янг, Самир Гурунг
Производство:Италия
Ограничения:12+
Дата релиза:20 октября 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:20 октября 2022
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