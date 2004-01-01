Мой сосед Тоторо
Режиссер:Хаяо Миядзаки
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным и добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Хаяо Миядзаки
В ролях:Норико Хидака, Тика Сакамото, Хитоси Такаги, Таниэ Китабаяси, Суми Симамото, Сигэсато Итои, Тосиюки Амагаса, Масаси Хиросэ, Юко Маруяма, Юко Мидзутани
Музыка:Дзё Хисаиси
В ролях:Норико Хидака, Тика Сакамото, Хитоси Такаги, Таниэ Китабаяси, Суми Симамото, Сигэсато Итои, Тосиюки Амагаса, Масаси Хиросэ, Юко Маруяма, Юко Мидзутани
Музыка:Дзё Хисаиси
Производство:Япония
Ограничения:0+
Ограничения:0+
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!