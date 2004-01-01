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Мой сосед Тоторо

Режиссер:Хаяо Миядзаки
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным и добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Хаяо Миядзаки
В ролях:Норико Хидака, Тика Сакамото, Хитоси Такаги, Таниэ Китабаяси, Суми Симамото, Сигэсато Итои, Тосиюки Амагаса, Масаси Хиросэ, Юко Маруяма, Юко Мидзутани
Музыка:Дзё Хисаиси
Производство:Япония
Ограничения:0+
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ГалактикаЗал 3
c 10 по 11 марта
15:15 (260)
c 12 по 13 марта
15:15 (330)
c 14 по 16 марта
15:15 (260)

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