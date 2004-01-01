Мой сосед Тоторо

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным и добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Хаяо Миядзаки

В ролях: Норико Хидака, Тика Сакамото, Хитоси Такаги, Таниэ Китабаяси, Суми Симамото, Сигэсато Итои, Тосиюки Амагаса, Масаси Хиросэ, Юко Маруяма, Юко Мидзутани

Музыка: Дзё Хисаиси