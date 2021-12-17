Мой Север



Жанры: Комедия, Мелодрама.

Фильм рассказывает историю женатой пары, у которых проблемы в семейной жизни. Внутри семьи полный разлад, непонимание и нежелание говорить друг с другом. Никакие психологи не в силах помочь… именно поэтому главная героиня решается на последний шаг - она тащит мужа на Север к Нойду (саамскому шаману), чтобы попытать удачу и веру в волшебство. Ведь, уже кажется, что только чудо сможет им помочь…Это история о вере, любви, о важных современных проблемах. Ведь в 21 веке мы стали забывать, что такое искренность, мы перестали слышать друг друга.Для меня девиз моей жизни, говорит режиссёр: «Видишь цель, достигни ее несмотря ни на что!»Этим фильмом Юлия хочет показать, что вера в себя порой творит настоящие чудеса, а близкие рядом люди это те, кому ты можешь доверить самое сокровенное, и этим не надо пренебрегать.Целевая аудитория фильма 16-45 лет. Это история подойдёт как молодежи, так и взрослым людям. Ведь для любого человека семья - это самое главное в жизни.Фильм является победителем конкурса грантов Губернатора Мурманской области на поддержку кинопроектов молодежи.

Продолжительность: 27 мин