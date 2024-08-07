Мой пингвин
Режиссер:Дэвид Шурманн
Жанры: Драма, Семейный.
Жанры: Драма, Семейный.
Однажды рыбак, убитый горем, находит молодого пингвинёнка, который отбился от своей стаи. Эта встреча даёт начало невероятно крепкой дружбе.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Кристен Лазарян, Paulina Lagudi Ulrich
В ролях:Жан Рено, Адриана Барраса, Росио Эрнандес, Николас Франселла, Алексия Мойано, Эллен Кэмп, Pedro Urizzi, Педро Каэтано, Juan José Garnica, Amanda Magalhães
Музыка:Фернандо Веласкес
В ролях:Жан Рено, Адриана Барраса, Росио Эрнандес, Николас Франселла, Алексия Мойано, Эллен Кэмп, Pedro Urizzi, Педро Каэтано, Juan José Garnica, Amanda Magalhães
Музыка:Фернандо Веласкес
Производство:Бразилия, США
Ограничения:6+
Дата релиза:07 августа 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:07 августа 2024
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