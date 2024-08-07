Мой пингвин Режиссер: Дэвид Шурманн

Жанры: Драма, Семейный. Однажды рыбак, убитый горем, находит молодого пингвинёнка, который отбился от своей стаи. Эта встреча даёт начало невероятно крепкой дружбе. Продолжительность: 97 мин Сценарий: Кристен Лазарян, Paulina Lagudi Ulrich

В ролях: Жан Рено, Адриана Барраса, Росио Эрнандес, Николас Франселла, Алексия Мойано, Эллен Кэмп, Pedro Urizzi, Педро Каэтано, Juan José Garnica, Amanda Magalhães

Музыка: Фернандо Веласкес Производство: Бразилия, США

Ограничения: 6+

Дата релиза: 07 августа 2024

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!