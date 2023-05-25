Мой пес Руни
Режиссер:Ким Джу-хван
Жанры: Комедия, Драма.
Жанры: Комедия, Драма.
Мин-су собирается жениться, когда его невеста внезапно признаётся, что неё аллергия на собак. Теперь лучшему другу парня — золотистому ретриверу Руни — нужна новая семья. С помощью двоюродного брата и соцсетей Мин-су начинает искать новый дом для Руни.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Ким Джу-хван
В ролях:Чха Тхэ-хён, Ю Ён-сок, Чон Джи-хун, Рю Су-ён, Ли Сын-хи, Пак Чин-джу, Ким Ю-джон, Ли Джэ-у, Ким Джи-ён ,Чон Ин-сон
В ролях:Чха Тхэ-хён, Ю Ён-сок, Чон Джи-хун, Рю Су-ён, Ли Сын-хи, Пак Чин-джу, Ким Ю-джон, Ли Джэ-у, Ким Джи-ён ,Чон Ин-сон
Производство:Корея Южная
Ограничения:12+
Дата релиза:25 мая 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:25 мая 2023
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