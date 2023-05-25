Мой пес Руни

Режиссер: Ким Джу-хван

Жанры: Комедия, Драма.

Мин-су собирается жениться, когда его невеста внезапно признаётся, что неё аллергия на собак. Теперь лучшему другу парня — золотистому ретриверу Руни — нужна новая семья. С помощью двоюродного брата и соцсетей Мин-су начинает искать новый дом для Руни.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Ким Джу-хван

В ролях: Чха Тхэ-хён, Ю Ён-сок, Чон Джи-хун, Рю Су-ён, Ли Сын-хи, Пак Чин-джу, Ким Ю-джон, Ли Джэ-у, Ким Джи-ён ,Чон Ин-сон

