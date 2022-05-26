Мой папа - вождь!

Режиссер: Егор Кончаловский

Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

Капитана дальнего плавания Петрова десять лет все считали без вести пропавшим героем, но он вернулся… африканским вождем! Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно — теперь он ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан. Он не признает правил современной цивилизации — только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?

Сценарий: Кирилл Плетнёв, Иван Новиков

В ролях: Дмитрий Нагиев, Егор Тишканин, Елисей Степанов, Мария Миронова, Фёдор Добронравов, Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Кристина Бабушкина, Ольга Хохлова, Евгений Романцов

Музыка: Сергей Луран