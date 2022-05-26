Мой папа - вождь!
Режиссер:Егор Кончаловский
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Капитана дальнего плавания Петрова десять лет все считали без вести пропавшим героем, но он вернулся… африканским вождем! Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно — теперь он ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан. Он не признает правил современной цивилизации — только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?
Сценарий:Кирилл Плетнёв, Иван Новиков
В ролях:Дмитрий Нагиев, Егор Тишканин, Елисей Степанов, Мария Миронова, Фёдор Добронравов, Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Кристина Бабушкина, Ольга Хохлова, Евгений Романцов
Музыка:Сергей Луран
В ролях:Дмитрий Нагиев, Егор Тишканин, Елисей Степанов, Мария Миронова, Фёдор Добронравов, Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Кристина Бабушкина, Ольга Хохлова, Евгений Романцов
Музыка:Сергей Луран
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:26 мая 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:26 мая 2022
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