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Мой папа - вождь!

Режиссер:Егор Кончаловский
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

Капитана дальнего плавания Петрова десять лет все считали без вести пропавшим героем, но он вернулся… африканским вождем! Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно — теперь он ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан. Он не признает правил современной цивилизации — только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?

Сценарий:Кирилл Плетнёв, Иван Новиков
В ролях:Дмитрий Нагиев, Егор Тишканин, Елисей Степанов, Мария Миронова, Фёдор Добронравов, Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Кристина Бабушкина, Ольга Хохлова, Евгений Романцов
Музыка:Сергей Луран
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:26 мая 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 26 по 29 мая
19:30 (500)
ГалактикаЗал 3
26 мая
19:00 (330)
c 27 по 29 мая
19:00 (370)
30 мая
19:00 (330)
31 мая
19:10 (330)
1 июня
13:15 (260)
ГалактикаЗал 4
c 26 по 30 мая
13:50 (380)
31 мая
14:00 (380)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 26 по 27 мая
11:00 (150)
12:55 (150)
14:50 (200)
16:45 (300)
18:40 (330)
20:35 (330)
c 28 по 29 мая
11:00 (250)
12:55 (250)
14:50 (300)
16:45 (330)
18:40 (330)
20:35 (330)
ГалактикаЗал 1
26 мая
19:45 (330)
c 27 по 29 мая
21:35 (370)
30 мая
21:35 (330)
31 мая
20:55 (330)
1 июня
11:55 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
26 мая
21:05 (от 170 р.)
27 мая
19:15 (от 170 р.)
28 мая
18:40 (от 200 р.)
29 мая
20:15 (от 200 р.)
30 мая
19:00 (от 150 р.)
31 мая
19:00 (от 150 р.)
1 июня
16:45 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 2
26 мая
17:15 (260)
c 27 по 29 мая
17:15 (370)
30 мая
17:15 (260)
31 мая
16:50 (260)
1 июня
17:05 (260)

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