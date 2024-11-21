Мой любимый двортерьер
Режиссер:Джон Шиди
Жанры: Приключения, Семейный.
Жанры: Приключения, Семейный.
Активная и предприимчивая девочка Энни подбирает на улице очень умного и сообразительного пса. Энни придумывает «двортерьеру» кличку Коротышка, и они быстро становятся лучшими друзьями. Чтобы помочь родителям выкупить дом, Энни решает принять участие в международном дог-шоу и выиграть крупный денежный приз. Вот только есть одна проблема: Коротышка боится выступать на публике, а все участники чемпионата — породистые собаки с большим опытом и хотят помешать успеху безродного новичка.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Крэйг Сильви
В ролях:Джай Кортни, Селеста Барбер, Джек Томпсон, Джоэль Джексон, Дебора Мэйлман, Мэтт Дэй, Лили Латорре, Сара Робертс, Далип Сондхи, Том Бадж
Музыка:Iain Grandage
В ролях:Джай Кортни, Селеста Барбер, Джек Томпсон, Джоэль Джексон, Дебора Мэйлман, Мэтт Дэй, Лили Латорре, Сара Робертс, Далип Сондхи, Том Бадж
Музыка:Iain Grandage
Производство:Австралия
Ограничения:6+
Дата релиза:21 ноября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:21 ноября 2024
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