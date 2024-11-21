Мой любимый двортерьер

Режиссер: Джон Шиди

Жанры: Приключения, Семейный.

Активная и предприимчивая девочка Энни подбирает на улице очень умного и сообразительного пса. Энни придумывает «двортерьеру» кличку Коротышка, и они быстро становятся лучшими друзьями. Чтобы помочь родителям выкупить дом, Энни решает принять участие в международном дог-шоу и выиграть крупный денежный приз. Вот только есть одна проблема: Коротышка боится выступать на публике, а все участники чемпионата — породистые собаки с большим опытом и хотят помешать успеху безродного новичка.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Крэйг Сильви

В ролях: Джай Кортни, Селеста Барбер, Джек Томпсон, Джоэль Джексон, Дебора Мэйлман, Мэтт Дэй, Лили Латорре, Сара Робертс, Далип Сондхи, Том Бадж

Музыка: Iain Grandage