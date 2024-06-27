Мой любимый чемпион

Режиссер: Александр Данилов

Жанры: Драма, Приключения, Семейный.

Лучший друг Саши — конь Джонатан. Только он может разделить с 13-летней девочкой ее радости, потери и надежды. Сашу не понимают одноклассники, а мама считает, что строптивый конь, напоминающий девочке об отце, является обузой для семьи. И только бабушка готова поддержать Сашу в стремлении сохранить лошадь. Для этого юной спортсменке и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Анна Каракова

В ролях: Василиса Коростышевская, Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Егор Бероев, Виталий Хаев, Наталья Тетенова, Дмитрий Колчин, Татьяна Орлова, Екатерина Федулова

Музыка: Михаил Робканов