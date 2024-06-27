Мой любимый чемпион
Режиссер:Александр Данилов
Жанры: Драма, Приключения, Семейный.
Жанры: Драма, Приключения, Семейный.
Лучший друг Саши — конь Джонатан. Только он может разделить с 13-летней девочкой ее радости, потери и надежды. Сашу не понимают одноклассники, а мама считает, что строптивый конь, напоминающий девочке об отце, является обузой для семьи. И только бабушка готова поддержать Сашу в стремлении сохранить лошадь. Для этого юной спортсменке и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Анна Каракова
В ролях:Василиса Коростышевская, Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Егор Бероев, Виталий Хаев, Наталья Тетенова, Дмитрий Колчин, Татьяна Орлова, Екатерина Федулова
Музыка:Михаил Робканов
В ролях:Василиса Коростышевская, Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Егор Бероев, Виталий Хаев, Наталья Тетенова, Дмитрий Колчин, Татьяна Орлова, Екатерина Федулова
Музыка:Михаил Робканов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:27 июня 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:27 июня 2024
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