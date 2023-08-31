Мой Хатико

Режиссер: Сюй Ан

Жанры: Драма, Семейный.

Начало 2000-х годов. Во время поездки за город с коллегами немолодой университетский преподаватель Чэнь подбирает на дороге грязного и испуганного щенка. Никто не соглашается взять пёсика себе, поэтому мужчине приходится втихаря принести его домой, хотя супруга терпеть не может собак. Пообещав, что найдёт щенку новый дом, Чэнь тем не менее отказывает всем претендентам — так пёс получает кличку Хатико и становится новым членом семьи.

Продолжительность: 125 мин

Сценарий: Чжан Ханьсы, Сюй Ан, Ли Лянвэнь

В ролях: Фэн Сяоган, Хуан Сюн, Да Хуан, Джоан Чэнь, Бай Цзюйган, Эпонин Хуан, Цянь Бо, Ян Бо, Хуан Сяоцзюй, Хуан Доу

Музыка: Чжун Цзунхао