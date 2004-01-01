Мой дикий друг

Режиссер: Анна Курбатова

Жанры: Приключения, Семейный.

Семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе и живёт со своей тётей Ниной в маленьком живописном городке. Мама Саши, известный учёный, на время своей очередной экспедиции привезла его сюда из Москвы. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисёнка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисёнком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать. С этого начинается трогательная и полная приключений история о дружбе, ответственности и справедливости.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Анна Соболевская, Анна Курбатова, Надежда Гончарова

В ролях: Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова

Музыка: Никита Ямов