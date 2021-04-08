Мортал Комбат

Режиссер: Саймон Маккуойд

Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези.

Боец смешанных единоборств Коул Янг не раз соглашался проиграть за деньги. Он не знает о своем наследии и почему император Внешнего Мира Шан Цзун посылает своего лучшего воина, могущественного криомансера Саб-Зиро, на охоту за Коулом. Янг боится за безопасность своей семьи, и майор спецназа Джакс, обладатель такой же отметки в виде дракона, как и у Коула, советует ему отправиться на поиски Сони Блейд. Вскоре он оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, который дает убежище тем, кто носит метку. Здесь Коул тренируется с опытными воинами Лю Каном, Кун Лао и наемником-изгоем Кано, готовясь вместе с величайшими чемпионами Земли противостоять врагам из Внешнего Мира в битве за вселенную. Но сможет ли Коул приложить все усилия и раскрыть в себе аркану — могущественную силу его души, чтобы не только спасти свою семью, но и остановить Внешний Мир раз и навсегда?

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Грег Руссо, Дэйв Каллахэм, Эд Бун

В ролях: Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика МакНэми, Джош Лоусон, Мехкад Брукс, Матильда Кимбер, Лаура Брент, Таданобу Асано, Хироюки Санада, Чинь Хань

Музыка: Бенджамин Уоллфиш