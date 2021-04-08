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Мортал Комбат

Режиссер:Саймон Маккуойд
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези.

Боец смешанных единоборств Коул Янг не раз соглашался проиграть за деньги. Он не знает о своем наследии и почему император Внешнего Мира Шан Цзун посылает своего лучшего воина, могущественного криомансера Саб-Зиро, на охоту за Коулом. Янг боится за безопасность своей семьи, и майор спецназа Джакс, обладатель такой же отметки в виде дракона, как и у Коула, советует ему отправиться на поиски Сони Блейд. Вскоре он оказывается в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, который дает убежище тем, кто носит метку. Здесь Коул тренируется с опытными воинами Лю Каном, Кун Лао и наемником-изгоем Кано, готовясь вместе с величайшими чемпионами Земли противостоять врагам из Внешнего Мира в битве за вселенную. Но сможет ли Коул приложить все усилия и раскрыть в себе аркану — могущественную силу его души, чтобы не только спасти свою семью, но и остановить Внешний Мир раз и навсегда?

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Грег Руссо, Дэйв Каллахэм, Эд Бун
В ролях:Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика МакНэми, Джош Лоусон, Мехкад Брукс, Матильда Кимбер, Лаура Брент, Таданобу Асано, Хироюки Санада, Чинь Хань
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство: Австралия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:08 апреля 2021
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ГалактикаЗал 4
c 12 по 14 апреля
10:20 (от 150 Р)
c 15 по 21 апреля
10:10 (от 150 Р)
Мираж СинемаКинозал №4
c 12 по 14 апреля
23:15 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 12 по 14 апреля
12:40 (400 р.)
15:00 (600 р.)
17:20 (600 р.)
19:40 (800 р.)
22:00 (800 р.)
c 15 по 18 апреля
22:10 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 12 по 14 апреля
11:50 (150 р.)
14:10 (200 р.)
16:30 (200 р.)
18:50 (250 р.)
21:10 (250 р.)
c 15 по 17 апреля
00:05 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 12 по 14 апреля
11:00 (300 р.)
13:20 (450 р.)
15:40 (450 р.)
18:00 (600 р.)
20:20 (600 р.)
c 15 по 16 апреля
13:20 (450 р.)
15:40 (700 р.)
18:00 (700 р.)
20:20 (700 р.)
c 17 по 18 апреля
13:20 (700 р.)
15:40 (700 р.)
18:00 (700 р.)
20:20 (700 р.)
ГалактикаЗал 3
c 12 по 14 апреля
10:20 (от 150 Р)
c 15 по 21 апреля
10:10 (от 150 Р)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
14 апреля
20:40 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
14 апреля
19:30 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
15 апреля
20:40 (170 р.)
16 апреля
20:40 (170 р.)
17 апреля
20:40 (220 р.)
18 апреля
20:40 (220 р.)
19 апреля
20:40 (170 р.)
20 апреля
20:40 (150 р.)
21 апреля
20:40 (170 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
15 апреля
19:40 (170 р.)
16 апреля
19:40 (170 р.)
17 апреля
19:40 (220 р.)
18 апреля
19:40 (220 р.)
19 апреля
19:40 (170 р.)
20 апреля
19:40 (150 р.)
21 апреля
19:40 (170 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 15 по 18 апреля
19:15 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 15 по 18 апреля
21:40 (300 р.)

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