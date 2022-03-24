Морбиус

Режиссер: Даниэль Эспиноса

Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Триллер, Ужасы.

Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Мэтт Сазама, Берк Шарплесс, Рой Томас

В ролях: Джаред Лето, Майкл Китон, Адриа Архона, Джаред Харрис, Мэтт Смит, Тайриз Гибсон Арчи Рено, Чарли Шотуэлл, Том Форбс, Кори Джонсон

Музыка: Йон Экстранд