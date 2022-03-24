Морбиус
Режиссер:Даниэль Эспиноса
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Триллер, Ужасы.
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Триллер, Ужасы.
Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.
Продолжительность:108 мин
Сценарий: Мэтт Сазама, Берк Шарплесс, Рой Томас
В ролях:Джаред Лето, Майкл Китон, Адриа Архона, Джаред Харрис, Мэтт Смит, Тайриз Гибсон Арчи Рено, Чарли Шотуэлл, Том Форбс, Кори Джонсон
Музыка:Йон Экстранд
В ролях:Джаред Лето, Майкл Китон, Адриа Архона, Джаред Харрис, Мэтт Смит, Тайриз Гибсон Арчи Рено, Чарли Шотуэлл, Том Форбс, Кори Джонсон
Музыка:Йон Экстранд
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:24 марта 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:24 марта 2022
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