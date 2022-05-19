Мораль
Режиссер:Курт Вильгельм
Жанры: Драма, Криминал.
Жанры: Драма, Криминал.
Провинция Приморского края, красивые девушки и автомобили, динамика и острый сюжет.
Первый фильм, который снят в городе Находка талантливыми ребятами-энтузиастами, обычными жителями.
Кино с Дальнего Востока пропитано искренними эмоциями и особым драйвом.
Фильм как попытка показать грани человеческих ценностей.
В этой истории нет хорошего конца, ведь это не сказка о супергероях. В этой истории есть человеческая жадность, подлость ради собственного эго.
В этой истории есть сострадание, там где оно, по сути, должно отсутствовать. В этой истории есть страх перед потерей близкого человека, и простая человеческая нелепость.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Людвиг Тома
В ролях:Тони Бергер, Мария Шелл, Каролин Орнер, Вальтер Йокиш, Элизабет Видерманн, Александр Вахтер, Ульрих Байгер, Феликс фон Мантейфель, Барбара Шёне, Бальдуин Баас
В ролях:Тони Бергер, Мария Шелл, Каролин Орнер, Вальтер Йокиш, Элизабет Видерманн, Александр Вахтер, Ульрих Байгер, Феликс фон Мантейфель, Барбара Шёне, Бальдуин Баас
Производство:Россия
Дата релиза:19 мая 2022
Дата релиза:19 мая 2022
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