Мораль

Режиссер: Курт Вильгельм

Жанры: Драма, Криминал.

Провинция Приморского края, красивые девушки и автомобили, динамика и острый сюжет.

Первый фильм, который снят в городе Находка талантливыми ребятами-энтузиастами, обычными жителями.

Кино с Дальнего Востока пропитано искренними эмоциями и особым драйвом.

Фильм как попытка показать грани человеческих ценностей.

В этой истории нет хорошего конца, ведь это не сказка о супергероях. В этой истории есть человеческая жадность, подлость ради собственного эго.

В этой истории есть сострадание, там где оно, по сути, должно отсутствовать. В этой истории есть страх перед потерей близкого человека, и простая человеческая нелепость.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Людвиг Тома

В ролях: Тони Бергер, Мария Шелл, Каролин Орнер, Вальтер Йокиш, Элизабет Видерманн, Александр Вахтер, Ульрих Байгер, Феликс фон Мантейфель, Барбара Шёне, Бальдуин Баас

