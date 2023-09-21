Монстр и маги синих морей
Режиссер:Хуан Цзяньмин
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
В мире тысячи островов, населённом волшебными животными, появился опасный Тёмный Монстр. Лишь один молодой маг решился бросить ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему предстоит преодолеть недоверие других волшебников, обрести силы и снова сразиться со злом.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:У Сяоюй, Хуан Цзяньмин
В ролях:Лю Цун, Ван Кай, Чжан Чжэ, Чжан Лэй, Ван Гуаньнань, Линь Лань, Чжан Яохань, Чэн Инь, Лю Жобань, Чэнь Цзыпин
В ролях:Лю Цун, Ван Кай, Чжан Чжэ, Чжан Лэй, Ван Гуаньнань, Линь Лань, Чжан Яохань, Чэн Инь, Лю Жобань, Чэнь Цзыпин
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:21 сентября 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:21 сентября 2023
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