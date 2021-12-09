MONSTA X : THE DREAMING Режиссер: О Юн-дон, Сон Щин-хё

Жанры: Музыкальный. На экране – интервью с каждым из участников, очень личные истории, впечатления от пребывания в Америке, а также эксклюзивный клип, записанный специально для MONBEBE – поклонников группы. Продолжительность: 85 мин В ролях: Шону, Минхёк, Кихён, Чхэ Хён-вон, Чухон, Ай Эм, Monsta X

Производство: Южная Корея

Ограничения: 12+

Дата релиза: 09 декабря 2021

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