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MONSTA X : THE DREAMING

Режиссер:О Юн-дон, Сон Щин-хё
Жанры: Музыкальный.

На экране – интервью с каждым из участников, очень личные истории, впечатления от пребывания в Америке, а также эксклюзивный клип, записанный специально для MONBEBE – поклонников группы.

Продолжительность:85 мин
В ролях:Шону, Минхёк, Кихён, Чхэ Хён-вон, Чухон, Ай Эм, Monsta X
Производство:Южная Корея
Ограничения:12+
Дата релиза:09 декабря 2021
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ГалактикаЗал 1
11 декабря
15:00 (400)
Мираж СинемаКинозал №3
11 декабря
15:00 (400)

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