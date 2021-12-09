MONSTA X : THE DREAMING
Режиссер:О Юн-дон, Сон Щин-хё
Жанры: Музыкальный.
Жанры: Музыкальный.
На экране – интервью с каждым из участников, очень личные истории, впечатления от пребывания в Америке, а также эксклюзивный клип, записанный специально для MONBEBE – поклонников группы.
Продолжительность:85 мин
В ролях:Шону, Минхёк, Кихён, Чхэ Хён-вон, Чухон, Ай Эм, Monsta X
Производство:Южная Корея
Ограничения:12+
Дата релиза:09 декабря 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:09 декабря 2021
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