Молоко Режиссер: Карен Оганесян

Жанры: Драма. Жителей города Кировска давно не удивить красотой северного сияния. Однажды именно благодаря ему простая девушка Зоя получает фантастический дар — магическую силу, способную менять судьбы людей. Продолжительность: 119 мин Сценарий: Екатерина Мавроматис

В ролях: Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Елена Валюшкина, Эрик Панич, Егор Абрамов, Евгения Каверау, Ирина Воронова

Производство: Россия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 22 сентября 2021

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