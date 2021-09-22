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Молоко

Режиссер:Карен Оганесян
Жанры: Драма.

Жителей города Кировска давно не удивить красотой северного сияния. Однажды именно благодаря ему простая девушка Зоя получает фантастический дар — магическую силу, способную менять судьбы людей.

Продолжительность:119 мин
Сценарий:Екатерина Мавроматис
В ролях:Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Елена Валюшкина, Эрик Панич, Егор Абрамов, Евгения Каверау, Ирина Воронова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 сентября 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 30 сентября по 1 октября
10:40 (150)
c 2 по 3 октября
10:40 (200)

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