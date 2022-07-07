Молох
Режиссер:Нико ван ден Бринк
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
При раскопках найдены тела последователей культа Молоха — языческого божества, известного по массовым жертвоприношениям. По преданию считается, что жертва Молоху дает возможность реинкарнации и бессмертия. В городе начинают происходить странные события, которые указывают на то, что древнее зло пробудилось и ищет новые тела для воплощения.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Даан Баккер, Нико ван ден Бринк
В ролях:Аннеке Блок, Йохан Фретц, Фред Гуссенс, Маркиза Хамер, Салли Хармсен,Виллемейн Крессенхоф Фи Нгуэн, Эдон Ризванолли, Альберт Секур, Брент ван Бардвейк
Музыка:Элла ван дер Вауде
В ролях:Аннеке Блок, Йохан Фретц, Фред Гуссенс, Маркиза Хамер, Салли Хармсен,Виллемейн Крессенхоф Фи Нгуэн, Эдон Ризванолли, Альберт Секур, Брент ван Бардвейк
Музыка:Элла ван дер Вауде
Производство:Нидерланды
Ограничения:16+
Дата релиза:07 июля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:07 июля 2022
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