Молох

Режиссер: Нико ван ден Бринк

Жанры: Ужасы.

При раскопках найдены тела последователей культа Молоха — языческого божества, известного по массовым жертвоприношениям. По преданию считается, что жертва Молоху дает возможность реинкарнации и бессмертия. В городе начинают происходить странные события, которые указывают на то, что древнее зло пробудилось и ищет новые тела для воплощения.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Даан Баккер, Нико ван ден Бринк

В ролях: Аннеке Блок, Йохан Фретц, Фред Гуссенс, Маркиза Хамер, Салли Хармсен,Виллемейн Крессенхоф Фи Нгуэн, Эдон Ризванолли, Альберт Секур, Брент ван Бардвейк

Музыка: Элла ван дер Вауде