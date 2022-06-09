Молодой человек
Режиссер:Александр Фомин
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Ваня Ревзин к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла к КМС по боксу, с убогой работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию в человейнике — годы боли и страданий. В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет, и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.
Сценарий:Александр Фомин
В ролях:Павел Табаков, Данила Козловский, Данила Поперечный, Ингрид Олеринская, Валентина Ляпина, Рахим Абрамов, Влад Фельдман, Егор Кирячок, Клим Бердинский, Елена Ксенофонтова
Музыка:Даша Чаруша
В ролях:Павел Табаков, Данила Козловский, Данила Поперечный, Ингрид Олеринская, Валентина Ляпина, Рахим Абрамов, Влад Фельдман, Егор Кирячок, Клим Бердинский, Елена Ксенофонтова
Музыка:Даша Чаруша
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:09 июня 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:09 июня 2022
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