Молчание (с субтитрами)

Режиссер: Ингмар Бергман

Жанры: Драма.

Молчание и одиночество - вот ключ к истории двух сестер в вымышленной стране, в несуществующем отеле, в загадочном поезде. Три близких человека - сестры и сын одной из них - скучают, ждут перемен и пытаются услышать хоть что-то сквозь молчание.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Ингмар Бергман

В ролях: Ингрид Тулин, Гуннель Линдблум, Ёрген Линдстрём, Хокан Янберг, Биргер Мальмстен, Лисси Аланд, Карл-Арне Бергман, Лейф Форстенберг, Эдуардо Гутьеррес, Эскиль Каллинг

Музыка: Иван Ренлиден