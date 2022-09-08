Молчание (с субтитрами)
Режиссер:Ингмар Бергман
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Молчание и одиночество - вот ключ к истории двух сестер в вымышленной стране, в несуществующем отеле, в загадочном поезде. Три близких человека - сестры и сын одной из них - скучают, ждут перемен и пытаются услышать хоть что-то сквозь молчание.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Ингмар Бергман
В ролях:Ингрид Тулин, Гуннель Линдблум, Ёрген Линдстрём, Хокан Янберг, Биргер Мальмстен, Лисси Аланд, Карл-Арне Бергман, Лейф Форстенберг, Эдуардо Гутьеррес, Эскиль Каллинг
Музыка:Иван Ренлиден
В ролях:Ингрид Тулин, Гуннель Линдблум, Ёрген Линдстрём, Хокан Янберг, Биргер Мальмстен, Лисси Аланд, Карл-Арне Бергман, Лейф Форстенберг, Эдуардо Гутьеррес, Эскиль Каллинг
Музыка:Иван Ренлиден
Производство:Швеция
Ограничения:18+
Дата релиза:08 сентября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:08 сентября 2022
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