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Молчание (с субтитрами)

Режиссер:Ингмар Бергман
Жанры: Драма.

Молчание и одиночество - вот ключ к истории двух сестер в вымышленной стране, в несуществующем отеле, в загадочном поезде. Три близких человека - сестры и сын одной из них - скучают, ждут перемен и пытаются услышать хоть что-то сквозь молчание.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Ингмар Бергман
В ролях:Ингрид Тулин, Гуннель Линдблум, Ёрген Линдстрём, Хокан Янберг, Биргер Мальмстен, Лисси Аланд, Карл-Арне Бергман, Лейф Форстенберг, Эдуардо Гутьеррес, Эскиль Каллинг
Музыка:Иван Ренлиден
Производство:Швеция
Ограничения:18+
Дата релиза:08 сентября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 8 по 9 сентября
20:50 (300)
c 10 по 11 сентября
20:50 (330)
12 сентября
20:50 (150)
13 сентября
20:50 (250)

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