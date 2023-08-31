Молчание ангелов

Режиссер: Эсбен Тоннесен, Юлие Эльгор

Жанры: Триллер, Криминал.

Город потрясает серия жестоких убийств девушек маньяком, получившим прозвище Создатель Ангелов. Переживающая личную трагедию детектив Лаура вместе с циничным напарником возвращается к работе, чтобы выйти на след преступника. Однако она не представляет, чем это дело обернется для нее.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Юсуф Отман, Юлие Эльгор

В ролях: Юлие Эльгор, Роланд Мёллер, Стине Стенгаде, Кристофер Лессо, Андреа Ван Йенсен, Марк Харпсо, Нильс Андерс Торн, Аманда-Лье Расмуссен, Кристин Гьерульф, Майкл Асмуссен

Музыка: Брайан Лэки, Петер Себа