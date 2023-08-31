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Молчание ангелов

Режиссер:Эсбен Тоннесен, Юлие Эльгор
Жанры: Триллер, Криминал.

Город потрясает серия жестоких убийств девушек маньяком, получившим прозвище Создатель Ангелов. Переживающая личную трагедию детектив Лаура вместе с циничным напарником возвращается к работе, чтобы выйти на след преступника. Однако она не представляет, чем это дело обернется для нее.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Юсуф Отман, Юлие Эльгор
В ролях:Юлие Эльгор, Роланд Мёллер, Стине Стенгаде, Кристофер Лессо, Андреа Ван Йенсен, Марк Харпсо, Нильс Андерс Торн, Аманда-Лье Расмуссен, Кристин Гьерульф, Майкл Асмуссен
Музыка:Брайан Лэки, Петер Себа
Производство:Дания
Ограничения:18+
Дата релиза:31 августа 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 7 по 8 сентября
21:55 (300)
c 9 по 10 сентября
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