Мое собачье дело
Режиссер:Александр Бабаев
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей подбирают пса, который прятался от новогодних салютов, и называют Стёпкой. Внука забирают родители, и вскоре Михаилу становится плохо. Теперь у Стёпки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь хозяину. Но сделать это очень трудно, ведь никто из людей не знает собачьего языка. Единственный выход — найти Сережу, который, как кажется Степке, понимает его. И тогда четырехлапый герой отправляется на другой конец города навстречу невероятным приключениям.
Сценарий:Мария Матвеева, Василий Ровенский
В ролях:Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев, Анатолий Васильев, Юлия Сулес, Михаил Орлов, Куба, Шиллер, Хэппи, Сириус
Музыка:Антон Грызлов
В ролях:Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев, Анатолий Васильев, Юлия Сулес, Михаил Орлов, Куба, Шиллер, Хэппи, Сириус
Музыка:Антон Грызлов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:05 декабря 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:05 декабря 2024
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