159159

Модель

Режиссер:Ольга Ланд
Жанры: Драма, Триллер.

Аня отправляется по контракту в Лос-Анджелес для работы в модельном агентстве. Проснувшись после вечеринки, она обнаруживает в руках окровавленный нож. Ее подозревают в преступлении, но разгадать тайны юной модели окажется совсем не просто.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Ольга Ланд, Дмитрий Головин
В ролях:Анна Дойникова, Светлана Ефремова, Илья Волох, Екатерина Гусева, Игорь Жижикин, Арина Слесарева, Дмитрий С. Будрин
Музыка:Алексей Сарычев
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:02 июня 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 2 по 3 июня
19:30 (300)
c 4 по 5 июня
19:30 (330)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?