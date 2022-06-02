Модель
Режиссер:Ольга Ланд
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Аня отправляется по контракту в Лос-Анджелес для работы в модельном агентстве. Проснувшись после вечеринки, она обнаруживает в руках окровавленный нож. Ее подозревают в преступлении, но разгадать тайны юной модели окажется совсем не просто.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Ольга Ланд, Дмитрий Головин
В ролях:Анна Дойникова, Светлана Ефремова, Илья Волох, Екатерина Гусева, Игорь Жижикин, Арина Слесарева, Дмитрий С. Будрин
Музыка:Алексей Сарычев
В ролях:Анна Дойникова, Светлана Ефремова, Илья Волох, Екатерина Гусева, Игорь Жижикин, Арина Слесарева, Дмитрий С. Будрин
Музыка:Алексей Сарычев
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:02 июня 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:02 июня 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!