Модель

Режиссер: Ольга Ланд

Жанры: Драма, Триллер.

Аня отправляется по контракту в Лос-Анджелес для работы в модельном агентстве. Проснувшись после вечеринки, она обнаруживает в руках окровавленный нож. Ее подозревают в преступлении, но разгадать тайны юной модели окажется совсем не просто.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Ольга Ланд, Дмитрий Головин

В ролях: Анна Дойникова, Светлана Ефремова, Илья Волох, Екатерина Гусева, Игорь Жижикин, Арина Слесарева, Дмитрий С. Будрин

Музыка: Алексей Сарычев