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Моана 2

Режиссер:Дэвид Деррик мл., Джейсон Хэнд, Дэна Леду Миллер
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Мюзикл, Семейный.

Получив вызов от предков-искателей, Моана и Мауи отправляются в далёкие и опасные воды Океании.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Bryson Chun, Джаред Буш, Дэна Леду Миллер
В ролях:Аулии Кравальо, Дуэйн Джонсон, Hualalai Chung, Роуз Матафео, Дэвид Фейн, Авимаи Фрейзер, Халиси Ламберт-Цуда, Темуэра Моррисон, Николь Шерзингер, Рэйчел Хаус
Музыка:Опетайя Фоа’и, Марк Манчина
Производство:США, Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:21 ноября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
8 декабря
10:40 (330)
12:40 (380)
14:40 (400)
16:40 (450)
18:40 (450)
20:40 (450)
c 9 по 11 декабря
10:40 (250)
12:40 (350)
14:40 (350)
16:40 (350)
18:40 (420)
20:40 (420)

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