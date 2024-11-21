Моана 2
Режиссер:Дэвид Деррик мл., Джейсон Хэнд, Дэна Леду Миллер
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Мюзикл, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Мюзикл, Семейный.
Получив вызов от предков-искателей, Моана и Мауи отправляются в далёкие и опасные воды Океании.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Bryson Chun, Джаред Буш, Дэна Леду Миллер
В ролях:Аулии Кравальо, Дуэйн Джонсон, Hualalai Chung, Роуз Матафео, Дэвид Фейн, Авимаи Фрейзер, Халиси Ламберт-Цуда, Темуэра Моррисон, Николь Шерзингер, Рэйчел Хаус
Музыка:Опетайя Фоа’и, Марк Манчина
В ролях:Аулии Кравальо, Дуэйн Джонсон, Hualalai Chung, Роуз Матафео, Дэвид Фейн, Авимаи Фрейзер, Халиси Ламберт-Цуда, Темуэра Моррисон, Николь Шерзингер, Рэйчел Хаус
Музыка:Опетайя Фоа’и, Марк Манчина
Производство:США, Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:21 ноября 2024
Ограничения:0+
Дата релиза:21 ноября 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!