Моана 2 Режиссер: Дэвид Деррик мл., Джейсон Хэнд, Дэна Леду Миллер

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Мюзикл, Семейный. Получив вызов от предков-искателей, Моана и Мауи отправляются в далёкие и опасные воды Океании. Продолжительность: 100 мин Сценарий: Bryson Chun, Джаред Буш, Дэна Леду Миллер

В ролях: Аулии Кравальо, Дуэйн Джонсон, Hualalai Chung, Роуз Матафео, Дэвид Фейн, Авимаи Фрейзер, Халиси Ламберт-Цуда, Темуэра Моррисон, Николь Шерзингер, Рэйчел Хаус

Музыка: Опетайя Фоа’и, Марк Манчина Производство: США, Канада

Ограничения: 0+

Дата релиза: 21 ноября 2024

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