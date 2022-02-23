Многоэтажка
Режиссер:Антон Маслов
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Каждую субботу пожарный Антон Калашников встречает свою 14-летнюю дочь Киру с танцев. Телевизор, на ужин пельмени — стандартный набор развлечений от субботнего папы для девочки-подростка. Но в этот день все пошло не так. Кира звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка не поднимается. Антону приходится просить помощи у соседей по бетонной коробке, пробиваясь сквозь человеческое безразличие и прошлые обиды.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Мария Маслова, Антон Маслов
В ролях:Денис Никифоров, Дарья Щербакова, Наталья Земцова, Татьяна Догилева, Евгений Антропов, Наталья Швец, Мария Карпова, Андрей Шибаршин, Дмитрий Лысенков, Азамат Нигманов
Музыка:Иван Канаев, Денис Воронцов
В ролях:Денис Никифоров, Дарья Щербакова, Наталья Земцова, Татьяна Догилева, Евгений Антропов, Наталья Швец, Мария Карпова, Андрей Шибаршин, Дмитрий Лысенков, Азамат Нигманов
Музыка:Иван Канаев, Денис Воронцов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:23 февраля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:23 февраля 2022
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