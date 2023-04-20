Мизантроп

Режиссер: Дамиан Сифрон

Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Детектив, Криминал.

Новогодняя ночь в Балтиморе омрачается серией убийств. Стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря её профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает её к расследованию. Теперь их задача — угнаться за психопатом по спирали разрушения.

Продолжительность: 119 мин

Сценарий: Дамиан Сифрон, Джонатан Вэйкхэм

В ролях: Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Ральф Айнесон, Джован Адепо, Марселла Ленц-Поуп, Розмари Дансмор, Майкл Крэм, Дарси Лори, Марк Камачо, Артур Холден

Музыка: Картер Бёруэлл