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Мизантроп

Режиссер:Дамиан Сифрон
Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Детектив, Криминал.

Новогодняя ночь в Балтиморе омрачается серией убийств. Стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря её профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает её к расследованию. Теперь их задача — угнаться за психопатом по спирали разрушения.

Продолжительность:119 мин
Сценарий:Дамиан Сифрон, Джонатан Вэйкхэм
В ролях:Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Ральф Айнесон, Джован Адепо, Марселла Ленц-Поуп, Розмари Дансмор, Майкл Крэм, Дарси Лори, Марк Камачо, Артур Холден
Музыка:Картер Бёруэлл
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 апреля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
20 апреля
20:10 (300)
22:40 (300)
21 апреля
11:15 (150)
20:10 (300)
22:40 (300)
c 22 по 23 апреля
11:15 (250)
20:10 (330)
22:40 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 20 по 23 апреля
19:00 (500)
ГалактикаЗал 4
c 20 по 26 апреля
21:25 (480)
ГалактикаЗал 3
20 апреля
18:25 (360)
c 21 по 23 апреля
18:20 (410)
c 24 по 26 апреля
18:20 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 20 по 21 апреля
15:25 (300)
c 22 по 23 апреля
15:25 (330)

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