Мизантроп
Режиссер:Дамиан Сифрон
Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Детектив, Криминал.
Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Детектив, Криминал.
Новогодняя ночь в Балтиморе омрачается серией убийств. Стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря её профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает её к расследованию. Теперь их задача — угнаться за психопатом по спирали разрушения.
Продолжительность:119 мин
Сценарий:Дамиан Сифрон, Джонатан Вэйкхэм
В ролях:Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Ральф Айнесон, Джован Адепо, Марселла Ленц-Поуп, Розмари Дансмор, Майкл Крэм, Дарси Лори, Марк Камачо, Артур Холден
Музыка:Картер Бёруэлл
В ролях:Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Ральф Айнесон, Джован Адепо, Марселла Ленц-Поуп, Розмари Дансмор, Майкл Крэм, Дарси Лори, Марк Камачо, Артур Холден
Музыка:Картер Бёруэлл
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 апреля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:20 апреля 2023
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