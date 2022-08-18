Мия и я: легенда Сентопии Режиссер: Адам Ганн, Маттиас Теммерманс

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный. Миа обнаруживает, что ее волшебный камень является частью древнего пророчества. Вместе с верным другом Ико, веселым Штормовым Единорогом и смешным зверьком по кличке Пудл, она отправляется в захватывающее путешествие чтобы спасти Сентопию. Продолжительность: 82 мин Сценарий: Фин Эдквист, Герхард Хан, Тесс Мейер

В ролях: Марго Нуччетелли, Джулиан Марун, Джеймс Дайк, Беттина Кенни, Мадлен Левинс, Элиза Бойд, Дэйв Виллетц, Вивьен Баттли

Музыка: Кристоф Цирнгибль Производство: Германия, Австралия, Бельгия, Индия

Ограничения: 6+

Дата релиза: 18 августа 2022

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