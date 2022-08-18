Мия и я: легенда Сентопии
Режиссер:Адам Ганн, Маттиас Теммерманс
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Миа обнаруживает, что ее волшебный камень является частью древнего пророчества. Вместе с верным другом Ико, веселым Штормовым Единорогом и смешным зверьком по кличке Пудл, она отправляется в захватывающее путешествие чтобы спасти Сентопию.
Продолжительность:82 мин
Сценарий:Фин Эдквист, Герхард Хан, Тесс Мейер
В ролях:Марго Нуччетелли, Джулиан Марун, Джеймс Дайк, Беттина Кенни, Мадлен Левинс, Элиза Бойд, Дэйв Виллетц, Вивьен Баттли
Музыка:Кристоф Цирнгибль
В ролях:Марго Нуччетелли, Джулиан Марун, Джеймс Дайк, Беттина Кенни, Мадлен Левинс, Элиза Бойд, Дэйв Виллетц, Вивьен Баттли
Музыка:Кристоф Цирнгибль
Производство:Германия, Австралия, Бельгия, Индия
Ограничения:6+
Дата релиза:18 августа 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:18 августа 2022
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