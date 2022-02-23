Мистер Нокаут
Режиссер:Артём Михалков
Жанры: Драма, Спорт.
Жанры: Драма, Спорт.
История жизни и приключений легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио — о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем. История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное — преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Владимир Пресняков, Олег Пресняков
В ролях:Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина, Инга Оболдина, Евгения Дмитриева, Андрей Титченко, Олег Чугунов, Виктор Вержбицкий, Ирина Ромашева, Валерий Скляров
В ролях:Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина, Инга Оболдина, Евгения Дмитриева, Андрей Титченко, Олег Чугунов, Виктор Вержбицкий, Ирина Ромашева, Валерий Скляров
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:23 февраля 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:23 февраля 2022
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