Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Режиссер:Кристофер Маккуорри
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.
Итан Хант и его команда противостоят системе искусственного интеллекта Entity, которая вышла из под контроля и стала угрозой человечества.
Продолжительность:163 мин
Сценарий:Брюс Геллер, Эрик Йендерсен, Кристофер Маккуорри
В ролях:Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Эсай Моралес, Пом Клементьефф, Генри Черни, Шей Уигэм
Музыка:Лорн Бэлф
В ролях:Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Эсай Моралес, Пом Клементьефф, Генри Черни, Шей Уигэм
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США
Ограничения:13+
Дата релиза:19 июня 2023
Ограничения:13+
Дата релиза:19 июня 2023
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