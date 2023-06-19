Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1 Режиссер: Кристофер Маккуорри

Жанры: Боевик, Триллер, Приключения. Итан Хант и его команда противостоят системе искусственного интеллекта Entity, которая вышла из под контроля и стала угрозой человечества. Продолжительность: 163 мин Сценарий: Брюс Геллер, Эрик Йендерсен, Кристофер Маккуорри

В ролях: Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Эсай Моралес, Пом Клементьефф, Генри Черни, Шей Уигэм

Музыка: Лорн Бэлф Производство: США

Ограничения: 13+

Дата релиза: 19 июня 2023

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!