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Мира

Режиссер:Дмитрий Киселёв
Жанры: Фантастика, Драма, Приключения.

Недалекое будущее. 15-летняя Лера Арабова живет во Владивостоке. Ее отец много лет работает на орбитальной космической станции и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. После того как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. В этом ей помогает отец, использующий любую возможность передать сообщение дочери, следя сверху со станции за каждым ее шагом.

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Тимофей Декин, Екатерина Мавроматис, Сергей Калужанов
В ролях:Вероника Устимова, Анатолий Белый, Александр Петров, Агния Воробьева, Евгений Егоров, Дарья Мороз, Максим Лагашкин, Кристина Корбут, Марина Бурцева, Андрей Смоляков
Музыка:Юрий Потеенко
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:22 декабря 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
22 декабря
22:40 (250)
23 декабря
11:00 (100)
13:20 (150)
15:40 (250)
18:00 (250)
20:20 (250)
22:40 (250)
c 24 по 25 декабря
11:00 (200)
13:20 (250)
15:40 (280)
18:00 (280)
20:20 (280)
22:40 (280)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
22 декабря
21:10 (500)
23 декабря
11:50 (200)
14:10 (400)
16:30 (400)
18:50 (500)
21:10 (500)
c 24 по 25 декабря
11:50 (300)
14:10 (400)
16:30 (400)
18:50 (500)
21:10 (500)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 22 по 23 декабря
19:30 (300)
c 24 по 25 декабря
19:30 (330)

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