Мира
Режиссер:Дмитрий Киселёв
Жанры: Фантастика, Драма, Приключения.
Жанры: Фантастика, Драма, Приключения.
Недалекое будущее. 15-летняя Лера Арабова живет во Владивостоке. Ее отец много лет работает на орбитальной космической станции и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. После того как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. В этом ей помогает отец, использующий любую возможность передать сообщение дочери, следя сверху со станции за каждым ее шагом.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Тимофей Декин, Екатерина Мавроматис, Сергей Калужанов
В ролях:Вероника Устимова, Анатолий Белый, Александр Петров, Агния Воробьева, Евгений Егоров, Дарья Мороз, Максим Лагашкин, Кристина Корбут, Марина Бурцева, Андрей Смоляков
Музыка:Юрий Потеенко
В ролях:Вероника Устимова, Анатолий Белый, Александр Петров, Агния Воробьева, Евгений Егоров, Дарья Мороз, Максим Лагашкин, Кристина Корбут, Марина Бурцева, Андрей Смоляков
Музыка:Юрий Потеенко
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:22 декабря 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:22 декабря 2022
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