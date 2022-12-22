Мира

Режиссер: Дмитрий Киселёв

Жанры: Фантастика, Драма, Приключения.

Недалекое будущее. 15-летняя Лера Арабова живет во Владивостоке. Ее отец много лет работает на орбитальной космической станции и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. После того как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. В этом ей помогает отец, использующий любую возможность передать сообщение дочери, следя сверху со станции за каждым ее шагом.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Тимофей Декин, Екатерина Мавроматис, Сергей Калужанов

В ролях: Вероника Устимова, Анатолий Белый, Александр Петров, Агния Воробьева, Евгений Егоров, Дарья Мороз, Максим Лагашкин, Кристина Корбут, Марина Бурцева, Андрей Смоляков

Музыка: Юрий Потеенко