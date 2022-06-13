Миньоны: Грювитация
Режиссер:Кайл Балда, Брэд Эблесон, Джонатан дель Валь
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация, Криминал, Семейный.
Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация, Криминал, Семейный.
Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не встретили ЕГО. Знакомьтесь — Грю. Пусть он еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят планету содрогнуться.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Мэтт Фогель, Брайан Линч
В ролях:Стив Карелл, Пьер Коффан, Алан Аркин, Тараджи П. Хенсон, Мишель Йео, Джули Эндрюс, Расселл Брэнд, Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен, Дэнни Трехо
Музыка:Эйтор Перейра
В ролях:Стив Карелл, Пьер Коффан, Алан Аркин, Тараджи П. Хенсон, Мишель Йео, Джули Эндрюс, Расселл Брэнд, Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен, Дэнни Трехо
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:13 июня 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:13 июня 2022
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