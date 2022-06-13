Миньоны: Грювитация

Режиссер: Кайл Балда, Брэд Эблесон, Джонатан дель Валь

Жанры: Фантастика, Комедия, Приключения, Анимация, Криминал, Семейный.

Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не встретили ЕГО. Знакомьтесь — Грю. Пусть он еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят планету содрогнуться.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Мэтт Фогель, Брайан Линч

В ролях: Стив Карелл, Пьер Коффан, Алан Аркин, Тараджи П. Хенсон, Мишель Йео, Джули Эндрюс, Расселл Брэнд, Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен, Дэнни Трехо

Музыка: Эйтор Перейра