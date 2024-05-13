Министерство неджентльменских дел
Режиссер:Гай Ричи
Жанры: Боевик, Драма, История, Военный.
Жанры: Боевик, Драма, История, Военный.
1942 год, Великобритания. Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они её будут совершенно не по-джентльменски.
Продолжительность:119 мин
Сценарий:Пол Тэймеси, Эрик Джонсон, Араш Амель
В ролях:Генри Кавилл,Алан Ричсон,Рори Киннер,Генри Голдинг,Фредди Фокс,Эйса Гонсалес,Алекс Петтифер,Бабс Олусанмокун,Кэри Элвес,Хиро Файнс Тиффин
Музыка:Кристофер Бенстед
В ролях:Генри Кавилл,Алан Ричсон,Рори Киннер,Генри Голдинг,Фредди Фокс,Эйса Гонсалес,Алекс Петтифер,Бабс Олусанмокун,Кэри Элвес,Хиро Файнс Тиффин
Музыка:Кристофер Бенстед
Производство:США, Великобритания, Турция
Ограничения:18+
Дата релиза:13 мая 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:13 мая 2024
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