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Министерство неджентльменских дел

Режиссер:Гай Ричи
Жанры: Боевик, Драма, История, Военный.

1942 год, Великобритания. Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они её будут совершенно не по-джентльменски.

Продолжительность:119 мин
Сценарий:Пол Тэймеси, Эрик Джонсон, Араш Амель
В ролях:Генри Кавилл,Алан Ричсон,Рори Киннер,Генри Голдинг,Фредди Фокс,Эйса Гонсалес,Алекс Петтифер,Бабс Олусанмокун,Кэри Элвес,Хиро Файнс Тиффин
Музыка:Кристофер Бенстед
Производство:США, Великобритания, Турция
Ограничения:18+
Дата релиза:13 мая 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
17 мая
14:20 (450)
16:45 (450)
19:10 (550)
21:35 (550)
c 18 по 19 мая
11:55 (350)
14:20 (450)
16:45 (450)
19:10 (550)
21:35 (550)
20 мая
11:55 (250)
14:20 (350)
16:45 (350)
19:10 (450)
21:35 (450)
21 мая
11:55 (250)
14:20 (350)
16:45 (350)
19:10 (450)
21:35 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 17 по 19 мая
13:25 (300)
15:50 (370)
18:15 (370)
20:40 (370)
20 мая
13:25 (250)
15:50 (250)
18:15 (320)
20:40 (320)
21 мая
13:25 (250)
15:50 (250)
18:15 (320)
20:40 (320)

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