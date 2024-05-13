Министерство неджентльменских дел

Режиссер: Гай Ричи

Жанры: Боевик, Драма, История, Военный.

1942 год, Великобритания. Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они её будут совершенно не по-джентльменски.

Продолжительность: 119 мин

Сценарий: Пол Тэймеси, Эрик Джонсон, Араш Амель

В ролях: Генри Кавилл,Алан Ричсон,Рори Киннер,Генри Голдинг,Фредди Фокс,Эйса Гонсалес,Алекс Петтифер,Бабс Олусанмокун,Кэри Элвес,Хиро Файнс Тиффин

Музыка: Кристофер Бенстед