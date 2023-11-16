Мини-мишки: Новые приключения
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Маленькие Кеша, Тучка и их друзья живут в крохотном игрушечном городке, где каждый день с ними происходят какие-то истории. То Лисичка боится скатиться с горки, то воздушный змей застрянет на подсолнухе, то Кеша не хочет умываться, и тогда друзья решают над ним подшутить. И если для взрослых эти проблемы кажутся ерундой, для Мини-мишек они очень и очень серьезные. Но Кеша, Тучка, Лисичка, Валя, Саня, Соня и Цыпа увлеченно и с детским задором будут искать решение проблемы. И обязательно его найдут!
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:16 ноября 2023
Ограничения:0+
Дата релиза:16 ноября 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!