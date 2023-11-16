162201

Мини-мишки: Новые приключения


Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Маленькие Кеша, Тучка и их друзья живут в крохотном игрушечном городке, где каждый день с ними происходят какие-то истории. То Лисичка боится скатиться с горки, то воздушный змей застрянет на подсолнухе, то Кеша не хочет умываться, и тогда друзья решают над ним подшутить. И если для взрослых эти проблемы кажутся ерундой, для Мини-мишек они очень и очень серьезные. Но Кеша, Тучка, Лисичка, Валя, Саня, Соня и Цыпа увлеченно и с детским задором будут искать решение проблемы. И обязательно его найдут!

Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:16 ноября 2023
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 2
20 ноября
12:25 (190)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?