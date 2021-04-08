Минари

Режиссер: Ли Айзек Чун

Жанры: Драма.

Молодая корейская семья переезжает в американскую глубинку, где отец-мечтатель намеревается в чистом поле возвести сад, построить ферму и наконец-таки стать успешным членом общества. Следом приезжает бабушка, которая почитает традиции, относится ко всему с юмором, но становится незримой поддержкой для молодого семейства, которому предстоит испытать невероятные сложности на пути к осуществлению «американской мечты».

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Ли Айзек Чун

В ролях: Стивен Ян, Хан Е-ри, Юн Ё-джон, Алан С. Ким, Ноэль Чо, Дэррил Кокс, Эстер Мун, Бен Холл, Эрик Старки, Уилл Пэттон

Музыка: Эмиль Моссери