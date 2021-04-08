Минари
Режиссер:Ли Айзек Чун
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Молодая корейская семья переезжает в американскую глубинку, где отец-мечтатель намеревается в чистом поле возвести сад, построить ферму и наконец-таки стать успешным членом общества. Следом приезжает бабушка, которая почитает традиции, относится ко всему с юмором, но становится незримой поддержкой для молодого семейства, которому предстоит испытать невероятные сложности на пути к осуществлению «американской мечты».
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Ли Айзек Чун
В ролях:Стивен Ян, Хан Е-ри, Юн Ё-джон, Алан С. Ким, Ноэль Чо, Дэррил Кокс, Эстер Мун, Бен Холл, Эрик Старки, Уилл Пэттон
Музыка:Эмиль Моссери
В ролях:Стивен Ян, Хан Е-ри, Юн Ё-джон, Алан С. Ким, Ноэль Чо, Дэррил Кокс, Эстер Мун, Бен Холл, Эрик Старки, Уилл Пэттон
Музыка:Эмиль Моссери
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:08 апреля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:08 апреля 2021
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