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Минари

Режиссер:Ли Айзек Чун
Жанры: Драма.

Молодая корейская семья переезжает в американскую глубинку, где отец-мечтатель намеревается в чистом поле возвести сад, построить ферму и наконец-таки стать успешным членом общества. Следом приезжает бабушка, которая почитает традиции, относится ко всему с юмором, но становится незримой поддержкой для молодого семейства, которому предстоит испытать невероятные сложности на пути к осуществлению «американской мечты».

Продолжительность:115 мин
Сценарий:Ли Айзек Чун
В ролях:Стивен Ян, Хан Е-ри, Юн Ё-джон, Алан С. Ким, Ноэль Чо, Дэррил Кокс, Эстер Мун, Бен Холл, Эрик Старки, Уилл Пэттон
Музыка:Эмиль Моссери
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:08 апреля 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 12 по 14 апреля
14:15 (200 р.)
19:00 (250 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 12 по 14 апреля
18:45 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 15 по 18 апреля
14:05 (800 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 15 по 16 апреля
18:05 (250)
c 17 по 18 апреля
18:05 (300)
c 19 по 20 апреля
18:05 (250)
21 апреля
20:00 (250)

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