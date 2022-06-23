Межсезонье
Режиссер:Александр Хант
Жанры: Мелодрама, Криминал.
Жанры: Мелодрама, Криминал.
Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Владислав Малахов, Александр Хант
В ролях:Женя Виноградова, Игорь Иванов, Ольга Саханова, Жанна Пугачева, Константин Гацалов, Владимир Спартак, Илья Мозговой, Константин Итунин, Ирина Чериченко, Денис Курлаев
В ролях:Женя Виноградова, Игорь Иванов, Ольга Саханова, Жанна Пугачева, Константин Гацалов, Владимир Спартак, Илья Мозговой, Константин Итунин, Ирина Чериченко, Денис Курлаев
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 июня 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:23 июня 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!