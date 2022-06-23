Межсезонье

Режиссер: Александр Хант

Жанры: Мелодрама, Криминал.

Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Владислав Малахов, Александр Хант

В ролях: Женя Виноградова, Игорь Иванов, Ольга Саханова, Жанна Пугачева, Константин Гацалов, Владимир Спартак, Илья Мозговой, Константин Итунин, Ирина Чериченко, Денис Курлаев

