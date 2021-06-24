Мейер Лански

Режиссер: Итан Роквей

Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Биография.

Мейер Лански — легенда американской мафии, с которым считались все преступные синдикаты и сам Аль Капоне. Ему, конечно, есть, что рассказать. Тот, кто сумеет разговорить скандально известного главу «корпорации убийств», получит эксклюзив на миллион долларов. Но пойдет ли на это Мейер Лански и чьи головы полетят, если он все-таки заговорит?

Продолжительность: 119 мин

Сценарий: Итан Роквей, Robert Rockaway

В ролях: Харви Кейтель, Сэм Уортингтон, Анна-София Робб, Джеки Крус, Дэвид Кейд, Дэвид Джеймс Эллиотт, Алон Абутбул, Минка Келли, Шэйн МакРей, Джон Магаро

Музыка: Макс Арудж