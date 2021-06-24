Мейер Лански
Режиссер:Итан Роквей
Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Биография.
Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Биография.
Мейер Лански — легенда американской мафии, с которым считались все преступные синдикаты и сам Аль Капоне. Ему, конечно, есть, что рассказать. Тот, кто сумеет разговорить скандально известного главу «корпорации убийств», получит эксклюзив на миллион долларов. Но пойдет ли на это Мейер Лански и чьи головы полетят, если он все-таки заговорит?
Продолжительность:119 мин
Сценарий:Итан Роквей, Robert Rockaway
В ролях:Харви Кейтель, Сэм Уортингтон, Анна-София Робб, Джеки Крус, Дэвид Кейд, Дэвид Джеймс Эллиотт, Алон Абутбул, Минка Келли, Шэйн МакРей, Джон Магаро
Музыка: Макс Арудж
В ролях:Харви Кейтель, Сэм Уортингтон, Анна-София Робб, Джеки Крус, Дэвид Кейд, Дэвид Джеймс Эллиотт, Алон Абутбул, Минка Келли, Шэйн МакРей, Джон Магаро
Музыка: Макс Арудж
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 июня 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:24 июня 2021
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