Месть Банши

Режиссер: Джон Кейес

Жанры: Боевик, Триллер.

Позывной Банши хорошо известен в мире профессиональных киллеров: именно под ним работает Делайла — бывший агент ЦРУ, которая после смерти отца выбрала тропу наемника. Спустя много лет после утраты, ей придется заручиться помощью бывшего наставника, чтобы наконец совершить долгожданную месть.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Мэттью Роджерс

В ролях: Джейми Кинг, Томми Флэнаган, Антонио Бандерас, Кэтрин Дэвис, Ким ДеЛонги, Левон Панек, Роуз Лэйн Санфилиппо, Кейл Окли Зеперник, Александр Вайшельбойм, Дилан Флэшнер

