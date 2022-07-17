Месть Банши
Режиссер:Джон Кейес
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Позывной Банши хорошо известен в мире профессиональных киллеров: именно под ним работает Делайла — бывший агент ЦРУ, которая после смерти отца выбрала тропу наемника. Спустя много лет после утраты, ей придется заручиться помощью бывшего наставника, чтобы наконец совершить долгожданную месть.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Мэттью Роджерс
В ролях:Джейми Кинг, Томми Флэнаган, Антонио Бандерас, Кэтрин Дэвис, Ким ДеЛонги, Левон Панек, Роуз Лэйн Санфилиппо, Кейл Окли Зеперник, Александр Вайшельбойм, Дилан Флэшнер
В ролях:Джейми Кинг, Томми Флэнаган, Антонио Бандерас, Кэтрин Дэвис, Ким ДеЛонги, Левон Панек, Роуз Лэйн Санфилиппо, Кейл Окли Зеперник, Александр Вайшельбойм, Дилан Флэшнер
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 июля 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:17 июля 2022
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