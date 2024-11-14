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Месье Азнавур

Режиссер:Мехди Идир, Гран Кор Маляд
Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.

О легендарном Шарле Азнавуре — от первых шагов до всемирной славы. Это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде и о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом.

Продолжительность:143 мин
Сценарий:Мехди Идир, Гран Кор Маляд
В ролях:Тахар Рахим, Бастьен Буйон, Мари-Жюли Бо, Камилль Мутавакиль, Нарине Григорян, Овнатан Аведикян, Элла Пеллегрини, Петра Силандер, Люк Энтони, Николас Шупен
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 14 по 17 ноября
19:45 (600)
c 18 по 20 ноября
19:45 (550)

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