Месье Азнавур
Режиссер:Мехди Идир, Гран Кор Маляд
Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.
Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.
О легендарном Шарле Азнавуре — от первых шагов до всемирной славы. Это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде и о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом.
Продолжительность:143 мин
Сценарий:Мехди Идир, Гран Кор Маляд
В ролях:Тахар Рахим, Бастьен Буйон, Мари-Жюли Бо, Камилль Мутавакиль, Нарине Григорян, Овнатан Аведикян, Элла Пеллегрини, Петра Силандер, Люк Энтони, Николас Шупен
В ролях:Тахар Рахим, Бастьен Буйон, Мари-Жюли Бо, Камилль Мутавакиль, Нарине Григорян, Овнатан Аведикян, Элла Пеллегрини, Петра Силандер, Люк Энтони, Николас Шупен
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2024
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