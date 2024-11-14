Месье Азнавур

Режиссер: Мехди Идир, Гран Кор Маляд

Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.

О легендарном Шарле Азнавуре — от первых шагов до всемирной славы. Это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде и о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом.

Продолжительность: 143 мин

Сценарий: Мехди Идир, Гран Кор Маляд

В ролях: Тахар Рахим, Бастьен Буйон, Мари-Жюли Бо, Камилль Мутавакиль, Нарине Григорян, Овнатан Аведикян, Элла Пеллегрини, Петра Силандер, Люк Энтони, Николас Шупен

