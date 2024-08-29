Меган: К вашим услугам

Режиссер: С.К. Дэйл

Жанры: Фантастика, Триллер.

Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган. Но, похоже, ее холодный и расчетливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Меган пойдет на все, чтобы навсегда остаться частью этой семьи. Даже против их собственной воли.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Уилл Хонли, Эйприл Магуайр

В ролях: Меган Фокс, Микеле Морроне, Мадлен Зима, Матильда Фёрт, Jude Greenstein, Эндрю Випп, Атанас Сребрев, Манал Эль-Фейтури, Antoni Davidov, Х.Р. Эспосито

Музыка: Джед Палмер