Меган: К вашим услугам
Режиссер:С.К. Дэйл
Жанры: Фантастика, Триллер.
Жанры: Фантастика, Триллер.
Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган. Но, похоже, ее холодный и расчетливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Меган пойдет на все, чтобы навсегда остаться частью этой семьи. Даже против их собственной воли.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Уилл Хонли, Эйприл Магуайр
В ролях:Меган Фокс, Микеле Морроне, Мадлен Зима, Матильда Фёрт, Jude Greenstein, Эндрю Випп, Атанас Сребрев, Манал Эль-Фейтури, Antoni Davidov, Х.Р. Эспосито
Музыка:Джед Палмер
В ролях:Меган Фокс, Микеле Морроне, Мадлен Зима, Матильда Фёрт, Jude Greenstein, Эндрю Випп, Атанас Сребрев, Манал Эль-Фейтури, Antoni Davidov, Х.Р. Эспосито
Музыка:Джед Палмер
Производство:Болгария, США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 августа 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:29 августа 2024
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