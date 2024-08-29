163262

Меган: К вашим услугам

Режиссер:С.К. Дэйл
Жанры: Фантастика, Триллер.

Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган. Но, похоже, ее холодный и расчетливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Меган пойдет на все, чтобы навсегда остаться частью этой семьи. Даже против их собственной воли.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Уилл Хонли, Эйприл Магуайр
В ролях:Меган Фокс, Микеле Морроне, Мадлен Зима, Матильда Фёрт, Jude Greenstein, Эндрю Випп, Атанас Сребрев, Манал Эль-Фейтури, Antoni Davidov, Х.Р. Эспосито
Музыка:Джед Палмер
Производство:Болгария, США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 августа 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 29 августа по 1 сентября
22:20 (550)
c 2 по 4 сентября
22:15 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 29 августа по 1 сентября
20:40 (420)
c 2 по 4 сентября
20:40 (370)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?