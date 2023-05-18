Мегалодон
Режиссер:Адриан Грюнберг
Жанры: Фантастика, Триллер, Ужасы.
Жанры: Фантастика, Триллер, Ужасы.
Пол и его семья собираются провести отпуск в райском местечке на побережье. К их удивлению, живописный и дружелюбный поселок покинут и разрушен. По ацтекским легендам, в местных водах обитает последний мегалодон — Черный демон. Он ревностно защищает природу от вторжения людей, уничтожая все на своем пути. Отправившись на прибрежную платформу в поисках ответов, семья оказывается в ловушке. И теперь Полу нужно найти способ спасти своих близких.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Боисе Эскерра, Карлос Сиско
В ролях:Джош Лукас, Фернанда Уррехола, Хулио Седильо, Омар Чапарро, Боливар Санчес, Карлос Солорзано, Венус Эриель, Рауль Мендес, Arturo Duvergé, Луис дель Валле
В ролях:Джош Лукас, Фернанда Уррехола, Хулио Седильо, Омар Чапарро, Боливар Санчес, Карлос Солорзано, Венус Эриель, Рауль Мендес, Arturo Duvergé, Луис дель Валле
Производство:Мексика, Доминикана
Ограничения:16+
Дата релиза:18 мая 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:18 мая 2023
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