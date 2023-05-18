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Мегалодон

Режиссер:Адриан Грюнберг
Жанры: Фантастика, Триллер, Ужасы.

Пол и его семья собираются провести отпуск в райском местечке на побережье. К их удивлению, живописный и дружелюбный поселок покинут и разрушен. По ацтекским легендам, в местных водах обитает последний мегалодон — Черный демон. Он ревностно защищает природу от вторжения людей, уничтожая все на своем пути. Отправившись на прибрежную платформу в поисках ответов, семья оказывается в ловушке. И теперь Полу нужно найти способ спасти своих близких.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Боисе Эскерра, Карлос Сиско
В ролях:Джош Лукас, Фернанда Уррехола, Хулио Седильо, Омар Чапарро, Боливар Санчес, Карлос Солорзано, Венус Эриель, Рауль Мендес, Arturo Duvergé, Луис дель Валле
Производство:Мексика, Доминикана
Ограничения:16+
Дата релиза:18 мая 2023
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ГалактикаЗал 4
c 18 по 24 мая
20:30 (480)
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18 мая
18:30 (360)
19 мая
18:30 (410)
20 мая
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21 мая
18:45 (410)
22 мая
18:35 (360)
23 мая
18:35 (360)
24 мая
18:35 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 18 по 19 мая
20:50 (300)
c 20 по 21 мая
20:50 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 18 по 19 мая
18:40 (300)
22:40 (250)
c 20 по 21 мая
18:40 (330)
22:40 (250)

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