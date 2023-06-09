Мег 2: Бездна
Режиссер:Бен Уитли
Жанры: Фантастика, Боевик, Ужасы.
Жанры: Фантастика, Боевик, Ужасы.
Джонас Тейлор и его коллеги вновь погружаются на глубину, где обитают гигантские акулы и другие чрезвычайно опасные обитатели морского дна. Там они сталкиваются с нелегальными добытчиками особо ценных металлов и снова вступают в схватку с мегалодоном.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Джон Хобер, Эрих Хобер, Дин Георгарис
В ролях:Джейсон Стэйтем, Джеки У, Шуя Софиа Цай, Клифф Кёртис, Пейдж Кеннеди, Серхио Перис-Менчета, Скайлер Сэмюэлс, Мелиссанти Махут, Сиенна Гиллори, Вупи Ван Раам
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
В ролях:Джейсон Стэйтем, Джеки У, Шуя Софиа Цай, Клифф Кёртис, Пейдж Кеннеди, Серхио Перис-Менчета, Скайлер Сэмюэлс, Мелиссанти Махут, Сиенна Гиллори, Вупи Ван Раам
Музыка:Гарри Грегсон-Уильямс
Производство:США, Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:09 июня 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:09 июня 2023
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