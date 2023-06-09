Мег 2: Бездна

Режиссер: Бен Уитли

Жанры: Фантастика, Боевик, Ужасы.

Джонас Тейлор и его коллеги вновь погружаются на глубину, где обитают гигантские акулы и другие чрезвычайно опасные обитатели морского дна. Там они сталкиваются с нелегальными добытчиками особо ценных металлов и снова вступают в схватку с мегалодоном.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Джон Хобер, Эрих Хобер, Дин Георгарис

В ролях: Джейсон Стэйтем, Джеки У, Шуя Софиа Цай, Клифф Кёртис, Пейдж Кеннеди, Серхио Перис-Менчета, Скайлер Сэмюэлс, Мелиссанти Махут, Сиенна Гиллори, Вупи Ван Раам

Музыка: Гарри Грегсон-Уильямс