Медвежонок Бамси и Дракон

Режиссер: Кристиан Рюлтениус

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Главный соперник и враг Бамси — лис Рэйнард придумал коварный план, как вместо него стать главным городским героем. Он хитростью пытается расположить к себе горожан и завоевать любовь красавицы Микелины. Разбойники устроили пожар на чердаке в доме бабушки Бамси. Его быстро удалось потушить, но в нем все же сгорели бутоны очень редкого растения, называемого громовым колокольчиком. Эти цветы являются важным ингредиентом для приготовления специального меда, дающего Бамси легендарную силу. Именно благодаря своей силе медвежонок всегда может прийти на помощь любому жителю города. В поисках громового колокольчика медвежонку помогают очень шустрый, но при этом трусливый Кролик-Попрыгунчик и Черепашкин, который изобретает удивительные механизмы. Приключения ждут друзей и на море и на суше, они даже встретятся с волшебным созданием.

Продолжительность: 65 мин

Сценарий: Томас Тивемарк, Фабиан Нордландер, Руне Андреассон

В ролях: Петер Хабер, Стив Кратц, Морган Аллинг, Томас Больме, Рольф Людаль, Бьянка Кронлоф, Катарина Коэн, Сесилия Фроде, Иа Лангхаммер

Музыка: Хенрик Лёрстад